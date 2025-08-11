Estados Unidos traslada a 14 presos mexicanos para que cumplan sus sentencias

25.1 C
Redacción

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que catorce ciudadanos mexicanos, encarcelados en ese país por delitos relacionados con la distribución de drogas, fueron trasladados el pasado viernes a México para terminar de cumplir sus sentencias.

El traslado se realizó con el apoyo de la Oficina Federal de Prisiones y en cumplimiento del tratado de traslado de presos vigente entre Estados Unidos y México.

Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto en funciones de la División Penal del Departamento de Justicia, destacó que esta acción representó un ahorro de más de 4 millones de dólares para Estados Unidos, al evitar los gastos de encarcelamiento durante los 96 años combinados que les restaban a los reclusos.

“El Departamento de Justicia continuará con estos traslados, conforme al tratado con México, con el fin de reducir los costos de encarcelamiento y aliviar el hacinamiento en las prisiones federales”, señaló Galeotti.

Asimismo, la dependencia puntualizó que Estados Unidos mantiene acuerdos similares para la transferencia de presos con más de 85 países alrededor del mundo.