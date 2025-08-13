Estados Unidos pide a sus ciudadanos tener “mayor precaución” si viajan a Aguascalientes

Redacción

Washington, E.U.- El Departamento de Estado de esta nación actualizó este martes su alerta de viaje para todo el territorio mexicano e instó a los viajeros estadunidenses a “no viajar” a Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas, además de reconsiderar los viajes a otros ocho estados y tener “mayor precaución” en 16 entidades, incluida la capital del país.

Salvo los casos de Campeche y Yucatán, desde Washington se recomendó a sus ciudadanos tomar “precauciones normales”.

De acuerdo a la escala del departamento de Estado estadunidense, el nivel uno significa tomar “precauciones normales”, el nivel dos “tener más cuidado” y el nivel tres pide “reconsiderar” el viaje y el nivel cuatro recomienda “no viajar”.

En este rango Aguascalientes se encuentra en nivel 2 en riesgo de violencia por la presencia de “cárteles y grupos “terroristas” en un zona propensa a actos violentos”.