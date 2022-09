Estados Unidos invita a México a impulsar la electromovilidad

Redacción

Ciudad de México. El tema energético no fue el eje de la conversación que sostuvieron este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Lejos de ello, el enviado de la Casa Blanca invitó a México a sumarse al plan de su país para producir semiconductores e impulsar la electromovilidad.

También se habló de seguridad y de la próxima reunión de Líderes de América del Norte, a la que asistirán el presidente Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el mandatario mexicano y de la que será sede nuestro país.

Al concluir el cónclave, el mandatario informó en redes sociales: “Productiva y amistosa reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo”.



Luego de la reunión a puerta cerrada que se realizó en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien fue uno de los asistentes, proporcionó la información en breve entrevista.

Dijo que el principal tema que se tocó en el cónclave entre el mandatario mexicano y el secretario estadunidense fue en el ámbito económico, en particular la convocatoria a México para formar parte del esfuerzo para que América del Norte se convierta en una región que dé impulso a la electromovilidad y la producción de semiconductores.

En respuesta a esa invitación, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), López Obrador informó a Blinken sobre el del Plan Sonora para establecer en esa entidad la explotación nacional de litio y energía limpia.

“La reunión fue muy buena, cordial. Ya más tarde les daremos un comunicado más en forma. Una muy buena conversación entre el presidente con el secretario Blinken y la secretaria (de Comercio Gina) Raimondo. En esencia son cosas positivas para México”, planteó el canciller mexicano brevemente a los reporteros que esperaban alguna declaración tras la reunión.

Agregó que también se habló en torno a lo que será el diálogo de seguridad que se realizará en octubre en Washington y de la cumbre de Líderes de América del Norte que “será lo mas probable en diciembre”.

Indicó que ahora se dirigirán a la Secretaría de Economía donde se dará el Diálogo Económico de Alto Nivel entre las dos delegaciones, que es el motivo de la visita de la comitiva estadunidense

Interrogado sobre si el presidente López Obrador y el secretario de Estado estadunidense discutieron en torno a los diferendos causados por el llamado a consultas por parte de Estados Unidos (también Canadá) por la política energética de México en el marco del T-MEC, Ebrard dijo que éste no fue el foro para ese diálogo y que sólo ocupó una muy breve parte de la conversación.

“De energía no es el tema de esta mesa, platicamos. Hay un procedimiento establecido cuando hay diferencia se tienen que resolver (las consultas) pero ocupó no más de cinco por ciento de la conversación que hubo hoy. Cuando hay diferencias hay paneles y diálogos, (el tema) no es el motivo de la reunión (de hoy)”, cerró el canciller mexicano.

Con información de La Jornada