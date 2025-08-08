Estado y municipios realizan megalimpieza en el Río San Pedro

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En un esfuerzo sin precedentes por el cuidado del medio ambiente, el Gobierno del Estado de Aguascalientes llevó a cabo una Megalimpieza en el Río San Pedro, realizada de forma simultánea en seis municipios: Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Tepezalá.

Con la participación de más de 500 voluntarios y personal de dependencias municipales y estatales, se limpiaron 60 mil metros cuadrados de superficie, que equivale a 142 canchas de basquetbol, y se recabaron un total de 25.3 toneladas.

La titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), Sarahi Macías Alicea, informó que se recolectaron residuos sólidos urbanos, escombros y llantas, con el apoyo de camiones de volteo, grúas, retroexcavadoras y compactadoras.

Finalmente, destacó que esta acción es un paso clave en el proyecto de recuperación del río y un ejemplo del compromiso ambiental impulsado por la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez.