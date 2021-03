Establece IEE cuotas para comunidad LGBTIQ+ y personas con discapacidad en proceso electoral

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes estableció cuotas en favor de personas con discapacidad e integrantes de la comunidad LGBTIQ+, para el Proceso Electoral 2020-2021.

En cumplimiento a la sentencia SM-JDC-59/2021, dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos y coaliciones deberán postular fórmulas -candidaturas propietaria y suplente- integradas por ambos grupos de atención prioritaria, respetando las reglas de paridad de género horizontal, vertical y de alternancia.

A través del acuerdo CG-A-26/21, se aprobaron los lineamientos para el reconocimiento de los derechos humanos, políticos y electorales de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, entre otras, así como de quienes presentan alguna discapacidad. Entre estos, se encuentra la adición de un tercer casillero correspondiente a la identificación sexo genérica denominada “no binario” además de los géneros femenino y masculino en el formato de identificación de solicitantes para el registro de candidaturas, donde también se incluirá una pregunta optativa relativa a si quien solicite pertenece a la diversidad sexual o presenta alguna discapacidad.

Las personas con discapacidad que presenten solicitud de registro de candidaturas, deberán exhibir una constancia emitida por médicos certificados o autoridades legalmente facultadas; en cambio, las personas de la comunidad LGBTIQ+ que se auto adscriban con cualquier identidad de género distinta a la plasmada en su documento de identificación, bastará con la sola manifestación bajo protesta de decir verdad, sin que proporcionen documentación comprobatoria.

Las candidaturas de personas trans corresponderán al género al que estas se identifiquen, tomándose en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. La postulación de personas no binarias no será considerada en alguno de los géneros, sin embargo, se extraerán del porcentaje correspondiente al masculino, con el propósito de no afectar el principio de paridad. En caso de que la candidatura propietaria de alguna fórmula se auto adscriba como no binaria, la persona suplente podrá ser de cualquier género -masculino, femenino o no binario- siempre y cuando también pertenezca a la diversidad sexual o presente alguna discapacidad.

En otro punto del orden del día, fue aprobado el Protocolo de Seguridad Sanitaria para los Registros de Candidaturas, que tiene como objetivo proteger la integridad de las personas involucradas en esta etapa del proceso electoral, como parte del acuerdo CG-A-25/21. En esa misma sesión, se avaló el informe CG-I-P-03/21 presentado por el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, respecto de las actividades realizadas por el Comité de Salubridad y Planeación Institucional, en cumplimiento a lo establecido por el convenio de colaboración que celebran el IEE y el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA).

Con la resolución CG-R-08/21, el Consejo General del IEE, confirmó que los partidos y coaliciones no podrán solicitar el registro de una fórmula del género femenino en las demarcaciones en las que obtuvieron la menor votación en la anterior elección, en respuesta a la consulta relativa a las reglas para garantizar la paridad de género en el proceso electoral, formulada por el partido Morena.

Además, se atendieron las consultas en materia de separación de un cargo público como requisito de elegibilidad para postularse a un cargo de elección. A través de la resolución CG-R-09/21, se determinó que las Diputadas y el Diputado locales Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, Margarita Gallegos Soto y Alejandro Serrano Almanza, deberán separarse del puesto que ostentan a más tardar el 8 de marzo de 2021, si su deseo es contender para Regidora del Ayuntamiento de Jesús María, Presidenta Municipal de San Francisco de los Romo y Regidor suplente de Aguascalientes, respectivamente. Mientras tanto, Jorge López Martin, Coordinador General de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Aguascalientes, podrá ser elegible para participar en el actual proceso electoral como candidato a una Diputación por el principio de representación proporcional, sin separarse de su actual empleo como servidor público, siempre y cuando cumpla los demás requisitos constitucionales y legales para dicho efecto. Lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 20 y 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a fin de salvaguardar el principio de equidad en la contienda.

También se emitieron las constancias de designación a las Secretarías Técnicas y Consejerías que cubrirán las vacantes en los Consejos Municipales de Rincón de Romos y Aguascalientes, así como en una Consejería del órgano correspondiente en el Distrito VIII, para el Proceso Electoral 2020-2021, dentro de los acuerdos CG-A-19, 20 y 21/21. De igual forma, se emitieron los “Lineamientos para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Distritales, Municipales y del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes”, y el “Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos y Votos Nulos para la Sesión Extraordinaria permanente de cómputos” (CG-A-22/21). Además, se aprobó el informe que integra los escenarios de cómputos de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para la habilitación de los espacios para el recuento de votos, así como las alternativas para los posibles escenarios del mismo, como parte del acuerdo CG-A-23/21.

En otro punto del orden del día, fueron aprobadas las reformas al Reglamento de Debates del IEE contenidas en el acuerdo CG-A-24/21, mismas que tienen como propósito privilegiar las herramientas tecnológicas para la confrontación de ideas y propuestas de las candidaturas que contenderán por los distintos cargos de elección, permitiendo que el organismo público local cumpla con su obligación de organizar estos ejercicios sin descuidar las recomendaciones sanitarias para prevenir la transmisión del COVID-19.

Asimismo, se resolvió el procedimiento sancionador ordinario identificado bajo el número de expediente IEE/PSO/001/2021, ordenándose al partido político local Nueva Alianza Aguascalientes la baja definitiva y e inmediata de los datos de la ciudadana Claudia Elizabeth Barrios López de su padrón de militantes (CG-R-10/21).

Por medio de la resolución CG-R-11/21, se atendió la solicitud de sustitución del aspirante a la candidatura independiente al cargo de suplente de la diputación por el Distrito I, presentada por el propietario de la fórmula, Gusvaldo Gutiérrez Monreal, además de la modificación de su emblema.

En la misma sesión, llevada a cabo de manera virtual, se presentaron y aprobaron los informes presentados por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del IEE en cumplimiento a los artículos 18, 78 y 144, así como por las y los Consejeros Electorales, a través del Presidente de la Comisión de Educación Cívica, el Consejero Francisco Antonio Rojas Choza.