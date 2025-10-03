Estaba afuera de su casa y lo balean, en Lomas de Nueva York

24 C
Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un hombre que se encontraba a las afueras de su domicilio resultó lesionado al ser baleado por la madrugada de este viernes en la zona rural sur de esta capital.

Los hechos se verificaron al filo de la 1 de la mañana, en calles de la colonia Lomas de Nueva York, lugar en el que un sujeto, identificado como Javier Sosa de 35 años aproximadamente, fue atacado a balazos por al menos dos sujetos, quienes al tenerlo a la vista, accionaron sus armas de fuego.

Al ver que el sujeto caía al piso, los sicarios huyeron del lugar, dejando al hombre lesionado en el sitio; personal de las diferentes policías acudieron al lugar de los hechos, así como paramédicos quienes confirmaron que Javier se encontraba con vida.

Con una lesión por arma de fuego en brazo y con huellas de violencia física (golpes), fue llevado al Hospital Tercer Milenio en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

No se reportaron detenidos.

