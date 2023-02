Está, pero no está auditoría que se hizo a Veolia: Leo Montañez

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Los regidores del municipio capitalino y el alcalde o no se han puesto de acuerdo o no trabajan de la misma manera pues aún no es claro si tienen ya o no los resultados que de la auditoría que se le iba a hacer a la empresa concesionaria Veolia. Hay quienes aseguran que ya lo están revisando, otros dicen que aún no.

Los resultados de la auditoría se están prometiendo desde octubre del año pasado, ya pasaron tres meses y aún no se tiene nada.

Y lo peor es que el tiempo avanza y tienen hasta octubre para ya tomar una determinación sobre el modelo con el que operará el servicio del agua en el municipio.

“La auditoría sí está, pero como toda auditoría se piden unas cosas y están en proceso de entregarlas, pero prácticamente ya está por concluir”, comentó el presidente municipal Leonardo Montañez Castro.

Sea cual sea la situación que se tenga con la auditoría, el alcalde aseguró que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) cuenta con información suficiente para poder tener un panorama sobre cómo ha actuado la concesionaria.

Afirmó que para el final de este mes se habrá de determinar el modelo con el que operará el servicio del agua pues ya se tendría que iniciar con un proceso de transición.

La auditoría está ya en el cuerpo edilicio sin embargo por ahora está en análisis.