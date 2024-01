Ésta es la terrible enfermedad que aqueja al ‘Vampiro Canadiense

Redacción

Ciudad de México.-El luchador profesional conocido como Vampiro Canadiense compartió detalles conmovedores sobre su cotidianidad enfrentando la enfermedad de Alzheimer. En una reveladora entrevista para el canal Memo Flores TV, el atleta explicó que por el momento sólo puede retener recuerdos por hasta treinta minutos.

Vampiro, de 57 años, continúa buscando mantener una vida activa a través de la lucha libre y la música, aunque reconoce que puede llegar el momento de detenerse por completo debido a la enfermedad.

Durante la charla, expresó con franqueza: “ahorita sé dónde estoy, tristemente en media hora no me voy a acordar”. Ante esto, el conductor del programa le sugirió que podría ver la repetición del show en Facebook para recordar lo ocurrido. Sin embargo, Vampiro aclaró que su problema no es olvidar sino no poder recordar.

Además del deporte, las artes son otra de sus pasiones para mantenerse saludable. Foto: IG Vampiro Canadiense

Sobrelleva el problema de la mejor forma

A pesar del impacto emocional que conlleva su diagnóstico, Vampiro ha aprendido a convivir con su realidad. El temor inicial que le causaba su condición ha cedido el paso a una adaptación a las circunstancias, lo que le ha permitido, inclusive, regresar al ring tras haber anunciado su retiro previamente. Incluso, el luchador manifestó estar observando algunos avances y llegó a comentar que estaba “dándole en la madre al Alzheimer”. Desde el primer diagnóstico, se comprometió a luchar por su vida.

El relato de Vampiro Canadiense no solo pone de relieve los desafíos personales que enfrenta una figura pública con esta enfermedad, sino que también brinda esperanza y fortaleza a aquellos que atraviesan situaciones similares. Su determinación en combatir la enfermedad y seguir adelante, a pesar de las dificultades, es testimonio de su resiliencia y espíritu indomable.

“Me indicaron que mi vida iba a cambiar. Yo dije: ‘¿por qué?’ Es un golpe más, un obstáculo más. Es algo que yo tengo y hago más que tú. Yo tengo más energía, más ganas de vivir, más curiosidad, deseos y tú no. Yo lo único que escucho es ‘pobre de ti’, pero yo respondo ‘chinga tu puta madre Alzheimer, porque yo voy a dominar el mundo’”, declaró.

