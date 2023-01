Esta es la receta de Annika Langvad para ser una campeona del MTB

Redacción

Las pruebas de MTB por etapas no suelen tener días especialmente largos salvo algunas excepciones. Y la más grande de ellas es la Absa Cape Epic. La prueba reina de las competiciones por etapas es la que más días de carrera tiene, con 8 jornadas, y la que suele ofrecer jornadas más largas etapas tras etapa. Por ello, es un ejercicio de fondo físico en el que las horas sobre el sillín son clave para llegar en un estado de forma adecuado para superar su desafío.

¿Qué hace falta para ganar la Absa Cape Epic? Pues, entre otras muchas cosas, hacer muchas horas de bicicleta. Tantas como 100 horas al mes de media. O como mínimo esa es parte de la receta que llevó a Annika Langvad a ganar la carrera en 5 ocasiones.

La corredora danesa, siempre unida a Specialized, consiguió llevarse la prueba en los años 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019. Tiene el honor de ser la mujer que más veces ha ganado la carrera y comparte el hito de haber ganado la Absa Cape Epic en 5 ocasiones con Christoph Sauser y Karl Platt.

Ahora que los futuros participantes de la edición 2023 de la Absa Cape Epic están en pleno proceso de preparación, la danesa ha hecho públicos los números de sus meses previos a la competición en los 5 años en que consiguió ganar. Y tienen un denominador en común: hacer muchas horas de bicicleta.

Annika Langvad empezaba su preparación seria en bicicleta en el inicio del mes de diciembre. La Absa Cape Epic se disputa en marzo. «A mi siempre me ha funcionado hacer estos bloques de tantas horas en invierno. Me permitían llegar en forma a la Absa Cape Epic. Pero, sobre todo, me permitían recuperar rápidamente de la Absa Cape Epic una vez acababa y poder volver a ser rápida tras un esfuerzo tan grande como la Absa Cape Epic. Era algo clave cuando era profesional sabiendo que después tenía que seguir rindiendo en otras carreras.»

Durante los meses de diciembre, enero y febrero Annika Langvad llegó a hacer 100 horas de bici de media el año que más horas hizo, en su última victoria, en 2019. Esta es la media de horas por mes (en los 3 meses previos) de los 5 años de sus triunfos:

2014: 77 horas

2015: 72 horas

2016: 92 horas

2018: 99 horas

2019: 100 horas

Como referencia, en su última victoria empleó más de 31 horas de competición a lo largo de los 8 días de carrera.

La danesa, que ahora está retirada, aprovecha para dar un consejo para aquellos que no sean profesionales. «Os recomiendo hacer un mini bloque de horas ampliando el fin de semana. Crear un bloque de 3 largos días de bici incluyendo el viernes o el lunes al fin de semana. Así puedes aumentar el volumen de entrenamiento sin afectar en exceso a tu rutina laboral.«