Esta es la razón por la que Santa Fe Clan y Maya Nazor no muestran a su bebé

Redacción

Ciudad de México.-Maya Nazor y Ángel Quezada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, están disfrutando de su faceta como padres, pues juntos procrearon a un bebé pero aunque constantemente se les puede ver juntos, en realidad, ninguno de los dos muestra el rostro del niño y tienen una poderosa razón.

El nacimiento del menor fue bien recibida y no había medio que no lo trajera entre sus titulares y es que el cantante rápidamente se ha ganado el cariño del público; sin embargo, una vez que se convirtieron en padres, a influencer y el cantante forman parte de la lista de famosos que prefieren no mostrar el rostro del niño en público.

Muchos se han preguntado la razón por la que quieren que su hijo tenga bajo perfil en redes sociales y Maya Nazor acaba de revelr que están sumamente comprometidos con la seguridad del niño, por lo que por el momento no pretenden publicar imágenes del menor.

La influencer dio una respuesta contundente a los que la cuestionan por no mostrar fotos de su hijo.

“Porque no quiero. No quiero enseñarlo ni Ángel. Tal vez en algún momento lo vamos a enseñar”, fue lo que dijo cuando un seguidor la cuestionó.

Maya Nazor dijo que está completamente segura de que su bebé merece crecer en tranquilidad, así que no lo expondrá en redes sociales, pues está consciente de que no todos los que comentan sus publicaciones lo hacen con buena intención.

Fue el pasado 30 de junio que el rapero mexicano Santa Fe Klan junto a su pareja Maya Nazor debutaron como padres.

“Mi bebé no merece tener toda esa energía negativa. Yo sé que hay mucha gente buena y todo, pero también hay gente loca, hay gente mala, hay gente enferma, y no voy a exponer a mi bebé a eso”, agregó la pareja del rapero.

Finalmente, Maya Nazor reiteró que no pretende que su hijo adquiera popularidad, así que no la harán cambiar de opinión sobre cómo debe de cuidar la privacidad de su hijo: “Quiero darle a mi bebé su individualidad, no quiero hacerlo famoso desde bebé cuando yo no sé lo que él quiere ser”, expresó.

Con información de TVNotas