Esta es la razón por la que has tenido problemas con tu Internet

Redacción

Probablemente haya sufrido problemas durante el comienzo de esta semana a la hora de visualizar contenidos en algunas webs. Un fallo que ya quedó subsanado y que afectaba básicamente a medios de comunicación. Si bien el contenido permanecía visible, al pinchar para ampliar la información, esta no se cargaba y aparecía un mensaje de error. Un problema que fue subsanado pasadas unas horas, pero que creó bastante incertidumbre. ¿Qué podía haber pasado? ¿Cuáles fueron las causas de estos fallos? Lugares como Amazon o el periódico The New York Times habían padecido los inconvenientes de la aparición de un mensaje que informaba de que algo no iba bien.

Fastly, un CDN, se encontraba en apuros. Pero antes de continuar, vamos a saber más sobre lo que se esconde tras estas siglas. Un CDN no es más que un Content Delivery Network que se apoya en redes de servidores para entregar los contenidos de una forma veloz. Fastly, cuando percibió que había problemas, emitió un comunicado en Twitter en el cual se informaba de que estaba tratando de solucionar la incidencia, un protocolo que es normal en este tipo de casos. Pasado un tiempo, informó de que había identificado la causa del problema y que estaba poniéndose manos a la obra para que no volviese a ocurrir. Si deseas conocer una secuencia de los hechos de todo lo ocurrido, en inglés, Fastly ha elaborado un tuit en el que puedes consultar para obtener más información.

¿Qué hace un CDN exactamente?

Muchas webs tienen sus contenidos en uno y este se encuentra en un lugar físico. La función de un CDN es la de acortar los tiempos de espera de un servidor, de tal forma que la información sea accesible de manera rápida. para conseguirlo, duplican el contenido de las webs en varios servidores, incluyendo el que está de manera fija, como el diseño de la página. Pero la caída de Fastly, que es quien da soporte a prácticamente medio internet, ha sido la responsable de esos fallos. Si se desmonta el armazón, quienes dependan de ella se van a encontrar con problemas.

Afortunadamente, este fallo no suele ser habitual, pero cuando ocurre se pone en evidencia la debilidad del sistema. Además, Fastly es un CDN orientado principalmente al mundo empresarial, por lo que quienes han sufrido más estos fallos han sido corporaciones importantes. Sitios como Reddit, Spotify, Vimeo, Twich o la propia CNN.

Una gran dependencia de los CDN

El principal problema que se ha evidenciado con la caída de Fastly, no ha sido otro que el de comprobar que los 1800 millones de páginas web que existen actualmente están alojadas en los servicios en la nube de tres empresas, estas son Amazon Web Services, Google y Microsoft. Por otro lado, son tres los CDN que actualmente operan, uno de ellos es el que estuvo fuera de servicio durante unas horas, con las consecuencias ya conocidas.

Llama a la atención que una de las páginas caídas fuera de Amazon, que tiene precisamente un CDN propio llamado Amazon Cloud Front. Pero lo curioso es que no lo utiliza para uso propio, sino que lo ofrece como soporte para otras compañías. Esta manera de pensar, la de no querer para sí lo que una empresa produce, tiene un sentido. En caso de caída de los servidores, la web de la compañía quedaría a salvo. Pero la propia caída de Fastly ha tenido como consecuencia que Amazon no estuviera operativo durante un tiempo precioso.

Este fallo podría volver a repetir en un futuro, de hecho volverá a ocurrir, ya que mientras la red CDN no se fortalezca ni se diversifique, un simple fallo puede poner en jaque de nuevo a Internet.