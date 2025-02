Esta es la razón de porqué usuarios de Telcel no tienen buena señal en su casa

Redacción

Ciudad de México.-.Mucha gente que trabaja en casa o simplemente está en ella hace llamadas por whatsapp, y aunque eso pueda resultar un poco molesto porque baja la calidad de voz e intermitencia de servicio, esto se debe a que en ocasiones en ciertas partes de las casas el operador celular, Telcel o cualquier otro, no les da buena cobertura y una “opción” es utilizar una función compatible: VoWiFi.

VoWiFi significa Voice over WiFi, es decir, voz sobre WiFi. Esto quiere decir que puedes usar tu conexión inalámbrica a internet para hablar por teléfono con tus contactos, sin necesidad de usar la red móvil. Esto supone algunas ventajas, como por ejemplo:

Ahorrar en tu factura de teléfono, ya que las llamadas por WiFi no consumen minutos ni datos de tu plan.

no consumen minutos ni datos de tu plan. Mejorar la calidad de sonido de tus llamadas, ya que la señal WiFi suele ser más estable y potente que la móvil.

suele ser más estable y potente que la móvil. Ampliar la cobertura de tu teléfono, ya que puedes llamar desde cualquier lugar donde haya una red WiFi disponible, aunque no tengas señal móvil.

VoWiFi es una funcionalidad de la Red 4G para que, en zonas con cobertura limitada, puedas utilizar los servicios de voz, video y mensajería en tu celular, conectado a una red WiFi. Esta innovación permite hacer y recibir llamadas vía WiFi para que siempre estés comunicado.

Toma en cuenta que por el momento el servicio VoWiFi no está disponible en Roaming Internacional. Sin embargo, cuando te encuentres en el extranjero, utilizar los servicios de voz (sobre redes 3G) e Internet (sobre redes 4G LTE) de operadoras en convenio disponibles en el país que visites, y aplican tarifas de acuerdo al paquete, plan de renta o esquema de cobro de Sistema Amigo que tengas contratado.

¿Adiós usuarios de prepago?

En redes sociales usuarios han acusado haber recibido comunicación de Telcel en el que informan que el servicio VoWiFi está disponible únicamente para servicios de planes de renta.

“Al parecer se lo están desactivando a las líneas que no realizan activación de recarga o paquetes mensualmente porque de mis tres líneas con VoWiFi 2 ya no lo tienen y son de las que no hago recarga ni activo paquetes seguido pero en mi linea 3 sigo teniendo VoWiFi”, escribIó en X otro usuario.

“Al hacer la portabilidad no me habilitaron, fui al Centro de Atención, me activaron el VoLTE si no lo hacía en automático a VoWiFI hice la queja a IFT así fue el procedimiento”.

“Pues a ver cuánto tiempo dura, al parecer lo van a estar desactivando a todos los usuarios en prepago, por mi parte toca meter queja al IFT”.

En tanto, La Silla Rota consultó en un centro de atención telefónica y el asesor dijo: “Por ahora no se tiene conocimiento si va a continuar el servicio en el sistema de prepago, por ahora no tenemos información de cambios, pero en caso de que cambie los usuarios deberán recibir un mensaje de aviso”.

Con información de La Silla Rota