Esta es la manera más higiénica para limpiarte después de ir al baño, según la ciencia

Redacción

Ciudad de M{exico.-La higiene personal es una parte fundamental de nuestro día a día, y uno de los momentos clave en este sentido es después de usar el baño. La ciencia moderna ha analizado detenidamente los métodos de limpieza disponibles, y aunque el papel higiénico es el más común, tiene ciertas desventajas que debemos considerar seriamente.

Desventajas del papel higiénico

El papel higiénico, inventado en el siglo XIX, ha sido el estándar en la mayoría de los hogares. Sin embargo, su uso no es tan eficiente como se podría pensar. En primer lugar, el papel higiénico no siempre elimina completamente los residuos fecales. Esto puede llevar a irritaciones de la piel y problemas de higiene, especialmente en personas con condiciones como hemorroides o fisuras anales. Además, el uso de papel higiénico puede causar microdesgarros en la piel sensible de la zona anal, lo que aumenta el riesgo de infecciones.

Otra desventaja importante del papel higiénico es su impacto ambiental. La producción de papel higiénico requiere una cantidad significativa de agua y árboles, y su desecho contribuye a la carga de residuos en los sistemas de alcantarillado. En muchos lugares del mundo, el papel higiénico no es biodegradable, lo que agrava los problemas de contaminación.

¿Cómo “se limpiaban” nuestros antepasados?

Antes de la invención del papel higiénico, las civilizaciones antiguas utilizaban una variedad de métodos para limpiarse después de defecar. En el antiguo Egipto, se usaban piedras suaves y agua. Los romanos tenían un sistema de esponjas comunitarias atadas a un palo, conocidas como «tersoriums«, que se sumergían en agua salada o vinagre para limpiarse. En Asia, se han utilizado hojas, palos y agua durante milenios. En la India, por ejemplo, es común el uso de agua y la mano izquierda para la limpieza, seguida de un lavado riguroso de las manos.

Estos métodos, aunque pueden parecer primitivos desde una perspectiva moderna, tienen una cosa en común: el uso del agua. El agua es un agente limpiador natural que puede eliminar los residuos más eficazmente que el papel. Además, el uso del agua minimiza la fricción y, por lo tanto, reduce el riesgo de irritaciones y microdesgarros en la piel.

La mejor opción

En las últimas décadas, las toallitas húmedas han ganado popularidad como una alternativa más higiénica al papel higiénico, y de hecho, es la opción más higiénica según la ciencia. Estas toallitas están impregnadas con soluciones limpiadoras suaves que no solo eliminan los residuos fecales, sino que también hidratan y calman la piel. Esto es particularmente beneficioso para personas con piel sensible o condiciones como hemorroides.

Toallitas húmedas, la mejor y más higiénica forma de limíarse después de ir al baño. FUENTE: Getty Images

Las toallitas húmedas ofrecen una limpieza más completa y efectiva. Estudios han demostrado que las toallitas húmedas pueden eliminar más bacterias que el papel higiénico. Además, su uso reduce significativamente el riesgo de irritaciones y microdesgarros, ya que requieren menos fricción para limpiar adecuadamente.

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que no todas las toallitas húmedas son biodegradables. Al elegir toallitas húmedas, es crucial optar por aquellas que sean compostables o diseñadas para desintegrarse en el sistema de alcantarillado para minimizar el impacto ambiental.

Con información de Ciencia