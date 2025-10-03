18 C
Esta es la lista de los convocados por Javier Aguirre para los juegos ante Colombia y Ecuador

Redacción

Ciudad de México.-La Selección Mexicana ya tiene lista su convocatoria: 25 jugadores elegidos por Javier Aguirre para enfrentar a Colombia y Ecuador en la siguiente ventana internacional. El Tricolor jugará el 11 de octubre en el AT&T Stadium de Dallas y el 14 en el Estadio Akron de Guadalajara, dos sedes que también serán protagonistas en la Copa del Mundo 2026.

El llamado llega con contrastes: Raúl Jiménez y Edson Álvarez quedaron fuera por lesión, mientras que Julián Araujo no fue considerado pese a la baja de Rodrigo Huescas, quien prácticamente se despide del Mundial luego de una complicada lesión de ligamentos. Por otro lado, Kevin Álvarez regresa a la lista y también lo hace Carlos Acevedo, quien apunta a ocupar el lugar de tercer portero en lugar de Carlos Moreno, convocado en la pasada concentración.

Lista completa de convocados

  • Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo
  • Defensas: Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vásquez, Ramón Juárez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez
  • Mediocampistas: Luis Romo, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez
  • Delanteros: César Huerta, Diego Lainez, Alexis Vega, Hirving Lozano, Julián Quiñones, Santiago Jiménez, Germán Berterame

Esta será la penúltima prueba del Tricolor en el año; en noviembre cerrará el 2025 midiéndose a Uruguay y Paraguay, duelos que marcarán el último ensayo antes de la recta final hacia la Copa del Mundo.

Con información de Adrenalina