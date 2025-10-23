Esta es la cantidad que puedes ingresar en dólares a México sin declararlos

Redacción

Ciudad de México.-La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecieron límites de dinero que se puede ingresar al país para evitar sanciones.

La ANAM establece que toda persona que ingrese o salga del país puede llevar consigo hasta 10 mil dólares estadounidenses, o su equivalente en otras monedas, sin necesidad de declararlos. Este monto incluye no solo efectivo, sino también cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago, documentos por cobrar y combinaciones de los anteriores.

Superar este límite no es ilegal, pero no declararlo sí lo es, señala en su página web.

Si ingresa una cantidad superior a los 10 mil dólares, debe declararla ante las autoridades aduaneras mediante los siguientes formatos: al ingresar a México, mediante una “Declaración de Aduana para pasajeros procedentes del extranjero”; al salir del país, a través de una “Declaración de dinero, salida de pasajeros”.

En caso de omitir cualquiera de estas declaraciones ante el SAT, se pueden imponer multas del 20 al 40 por ciento sobre el monto que exceda. Si el monto no declarado supera los 30 mil dólares, se puede imponer prisión de 3 a 6 años y la confiscación del excedente, salvo que se demuestre su origen lícito.

No sólo en México está el límite de 10 mil dólares sin declarar. También en Estados Unidos, donde los oficiales de Migración pueden preguntar cuánto dinero lleva el viajero en efectivo para verificar que no rebasa el límite permitido.

Para realizar este proceso es necesario notificarlo en el Formulario de Declaración de Aduanas y llenar el Formulario 105 en el portal https://fincen105.cbp.dhs.gov/#/form/, dentro de las 72 horas previas a llegar a Estados Unidos.

Los viajeros que declaren el dinero que llevan sí pueden ingresar con más de 10 mil dólares al territorio sin que se les quite el efectivo o sean sancionados.

El organismo recomienda informar a su banco que viajará a México para evitar bloqueos por sospechas de fraude y revisar si la tarjeta cobra comisiones por transacciones internacionales. Sin embargo, es recomendable llevar efectivo para negocios pequeños o lugares donde no acepten tarjetas.

Aunque pagar con tarjeta puede ser conveniente, llevar algo de efectivo es fundamental para evitar comisiones bancarias por transacciones internacionales o en caso de que no acepten tarjetas. Para obtener el mejor tipo de cambio y evitar comisiones sorpresa, se recomienda utilizar servicios de cambio confiables o retirar pesos directamente en cajeros automáticos.

pjuarez@redaccion.diario.com.mx