“Está en riesgo la democracia si no se garantiza efectividad de los resultados”: funcionario de INE 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantienen focos amarillos en cuanto a la celebración de procesos democráticos, no solamente en México, sino en el resto del mundo, afirmó Manuel Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral (INE)

“Yo creo que sí está en riesgo la democracia, pero en distintas partes del mundo también. Lo que pasa ahora en Estados Unidos, que es la democracia más antigua del mundo, no es menor y la no aceptabilidad de los resultados es grave, hablando de Estados Unidos. Está en riesgo la democracia con las elecciones si no se garantiza la efectividad de los resultados, creo que sí”, expuso en entrevista.

Carrillo Poblano, quien estuvo en la ciudad para impartir una ponencia en salones del Congreso del Estado, abundó que desde la creación del anterior Instituto Federal Electoral se han tenido varias reformas, pero aclaró que estas abonaron en la transparencia de los procesos.

“Primero fortalecer la transición de México, abrirse a las opciones políticas para los ciudadanos. Tenemos un poder soberano con representación política que viene de la ciudadanía, eso no lo teníamos antes. El segundo punto es que vinieron reformas para perfeccionar el sistema democrático electoral como el voto de mexicanos en el extranjero y la credencialización fuera del país y el voto por internet”, enumeró.

– Esta controversia de si desaparece el INE y los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es la opinión?

– Respecto a lo que diga el presidente no tendría una opinión. Como ciudadano la tengo, pero como funcionario del INE debo ser respetuoso de lo que diga.