Esposa del Ch@po cerca de salir de la prisión

Redacción

EEUU.- Luego de que en mayo Emma Coronel salió de prisión y fue llevada a un centro de reinserción social en California para continuar el resto de su condena por narcotráfico bajo prisión domiciliaria, ahora está por recuperar por completo su libertad.

Y es que la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán será puesta en libertad este mismo mes tras pasar tres años en prisión luego de declararse culpable en junio de 2021 de los tres delitos de los que se le acusaba por participar en negocios del cártel de Sinaloa que era liderado por su esposo hasta su captura.

Así lo revela el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), instancia que en su página de internet precisa que la fecha de liberación de Emma Coronel será mañana 13 de septiembre de 2023.

Recordemos que Emma Coronel cumple el resto de su condena por narcotráfico en el Centro de Manejo Residencial de Reinserción de Long Beach, a donde fue trasladada desde la prisión de mínima de seguridad FMC Carswell, en Texas, donde permaneció 15 meses recluida.

En el centro de California al que fue trasladada la exreina de belleza les dan asesorías y los reos tienen la oportunidad de trabajar y realizar otras actividades como parte de su proceso de reinserción social.

Y luego de recuperar su libertad, lo cual está previsto que ocurra este miércoles 13 de septiembre, Emma Coronel deberá de cumplir con una serie de requisitos como parte de cuatro años de libertad supervisada.

Cabe comentar que Emma Coronel fue detenida el 22 de febrero de 2021 a su llegada al Aeropuerto Internacional de Dulles, luego de ser acusada de haber participado en los negocios del cártel liderado por su esposo Joaquín El Chapo Guzmán, con quien tiene dos hijas gemelas.

Tras su detención, la exreina de belleza e influencer fue imputada de tres delitos:

Conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos

Conspiración para lavar dinero de narcóticos

Participación en transacciones financieras del cártel de Sinaloa

Ante un juez Emma Coronel se declaró culpable de los tres cargos el 10 de junio de 2021 y en diciembre de ese mismo año se dijo arrepentida, por lo que logró una sentencia reducida de 36 meses de prisión.

“Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia”, dijo Emma Coronel al juez, al cual le rogó que sus gemelas no crecieran también sin su madre.

*Con información de Excélsior.