Esposa del Chicote Calderón responde a haters tras su regreso

Ciudad de México.-La vida amorosa de Cristian “Chicote” Calderón regresa a la mira, después de que su pareja, Adriana Castillo quien es empresaria de modas e influencer, arremetiera contra haters que critican este regreso de la pareja después de muchas indirectas a causa de su separación mientras el futbolista obtenía en triunfo de la Liga MX 2024 con Club América.

Además los aficionados y seguidores del Chicote no desaprovecharon la oportunidad para pedirle su regreso a su ex equipo de la Liga MX, Club América, al igual que con su ex pareja.

Esposa de Chicote Calderón arremete contra haters

La influencer y empresaria de moda Adriana Castillo decidió contestar a los usuarios de sus redes sociales que le mandaban mensajes de quienes no están de acuerdo con el regreso con el futbolista Cristian “Chicote” Calderón del Necaxa.

Esta respuesta se dio a través de la publicación en su cuenta oficial de Instagram, la cual ya fue borrada de su perfil.

“acostumbrada a ser el tema de conversación y gracias a dios no la traumada sin vida propia.

¿Regresó el amor? El Chicote Calderón

El lunes 13 de octubre, el defensa del Necaxa, Chicote Calderón sorprendió a sus seguidores con una publicación donde no perdía la oportunidad de felicitar a Adriana Castillo con quién ya se había separado tras varias indirectas y declaraciones oficiales de la misma ex esposa del ex jugador del América.

Claramente esta publicación marcó la declaración oficial que la polémica pareja ya estaba de regreso ante tanta controversia después de su separación en 2024 cuando Cristian Calderón obtuvo el triunfo con Club América.

La polémica separación del Chicote Calderón con su esposa

La pareja que comenzó su historia de amor en 2019, ha pasado por fuertes polémicas a causa de los rumores de ciertas infidelidades. En 2020 Cristian “Chicote” Calderón y Adriana Castillo decidieron casarse, y hasta 2024 la pareja ya contaba con dos hijos, uno adoptado por el delantero de Fernando Gago con una relación anterior, además de un hijo en conjunto.

Pero mientras el “Chicote” Calderón levantaba la copa del triunfo de la Liga MX en 2024, la pareja se encontraba separándose y no en buenos términos, a causa de las declaraciones oficiales de Adriana Castillo tiempo después de su ruptura con comentarios como:

“Muy fiel al América, ¿y a tu mujer cuándo? Judas.

Aficionados del América le piden al Chicote Calderón regresar con su ex de la Liga MX

Ante este anuncio, seguidores principalmente del ex jugador de las Chivas, juzgaron el regreso de la pareja, apodándolo “Migajero”, (un término bastante común para referirse a una persona que no recibe lo mismo que lo que da al otro), en especial por la felicitación por el cumpleaños 28 de la dueña de .

Pero aprovechando esta polémica, aficionados del Club América no dudaron en bromear ante la situación, pidiéndole al originario de Tepic que si podía regresar con su expareja, podría regresar con su anterior club en la Liga MX.

