Espinoza Paz, sin visa para ingresar a EE.UU. desde hace tres años

Redacción

El cantante sinaloense Espinoza Paz enfrenta una complicada situación migratoria que le ha impedido ingresar a Estados Unidos desde hace tres años, según revelaron fuentes especializadas en espectáculos como Nelssie Carrillo y Chamonic.

Contrario a versiones recientes que apuntaban a una restricción de apenas tres meses, se confirmó que el intérprete de “Lo intentamos” no cuenta ni con visa de trabajo ni de turista desde 2021. A pesar de que en los últimos meses varios exponentes del regional mexicano han enfrentado la cancelación de sus visas, en el caso de Paz el motivo no estaría relacionado con el contenido de sus canciones.

“Su estilo no ha tenido problemas, él no canta narcocorridos ni ese tipo de música”, aseguró Chamonic, quien sostuvo que ha tenido contacto directo con el cantante y su equipo legal. En sus declaraciones, aclaró que las dificultades que enfrenta el autor de temas románticos y emotivos no derivan de alguna política dirigida al contenido musical, como ha ocurrido con otros artistas.

Aunque el propio Espinoza Paz no ha emitido un pronunciamiento oficial, sus representantes confirmaron que sus abogados están trabajando activamente en el caso. La negativa para otorgarle visas de ingreso, incluso con fines turísticos, responde a otros factores no revelados públicamente, pero que ya están en revisión jurídica.

En medio de este escenario, el cantante ha reiterado su disposición para colaborar con cualquier artista, sin importar el género. “Si me piden una canción, la escribo. No importa el estilo”, ha expresado en entrevistas previas, dejando abierta la posibilidad de componer para figuras como Peso Pluma o Natanael Cano.