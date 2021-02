Espinoza a oposición: “Todo mundo manosea el tema del agua y yo prefiero no hablar a lo tarugo”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No es momento de politizar el naciente Consejo Consultivo del Agua del Municipio capital, manifestó Reyna Cristina Espinoza Vázquez, presidenta de la comisión de Agua Potable del Cabildo de Aguascalientes, quien garantizó que el proyecto cumplirá con su perfil técnico.

“La oposición siempre le está apostando a que se haga esto político y que no tenga éxito, pero la verdad es que yo he tratado de que todo sea sacando las manos para que realmente el consejo haga su función. Aguascalientes no está como para que el tema político arruine este trabajo”, declaró la edil panista en entrevista telefónica con elclarinete.com.mx

.Tras haber sido aprobado en diciembre último, regidoras como la priista Citlalli Rodríguez y la morenista Berenice Romo habían cuestionado el Consejo Consultivo del Agua, debido a que la elección de sus miembros ha corrido solamente por cuenta de la comisión del Agua, que preside Espinoza Vázquez. Incluso Rodríguez hace unos días afirmó que sería una bandera política del PAN.

“El problema desde que yo llegué con el tema del agua, es que todo mundo opina, todo mundo lo manosea y nadie sabe exactamente el tema técnico. Creo que hay que saber realmente lo técnico, hay que ser profesionistas en este tema. Yo no soy especialista, pero a mí me gusta reunirme con gente que sepa del tema y no hablar a lo tarugo”, recalcó.

Acerca de porqué solamente la comisión del Agua eligió a los integrantes y no se abrió a todo el Cabildo, la presidenta de la comisión justificó el enfoque para encontrar a especialistas. “Claro que somos los que traemos el tema del agua. No voy a irme con el de seguridad pública o con el de equidad de género. Yo creo que es un tema cien por ciento técnico”.

– ¿Cómo va la integración del consejo?

– Ya está listo. En esta semana, sale y me estaré comunicando para las buenas nuevas.

El servicio público de agua en el municipio de Aguascalientes es prestado por una concesionaria privada y cuyo contrato finaliza en 2023, siendo uno de los puntos que analizaría este consejo consultivo.