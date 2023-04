“Espero que Babo no me mate”; Belinda

Redacción

México.- En entrevista con Glamour España, Belinda compartió el detrás de cámaras de algunas fotografías que se encuentran en su Instagram, así como algunas conversaciones que ha tenido con personas que la siguen, sorprendiendo a sus fans la que sostuvo con Babo de Cártel de Santa.

Es de recordar que hace unos años, en entrevista con El Escorpión Dorado, Belinda dejó ver su admiración por el rapero y vocalista del grupo Cártel de Santa, pues inclusive cantó unas rolas en el automóvil de este peculiar personaje que ha llevado al volante a varios famosos.

La cantante buscaba en su celular una canción para poner en el automóvil del Escorpión Dorado y la primera que se le vino a la mente fue una de Babo, incluso preguntó si se podían decir malas palabras y así fue como sonó Todas mueren por mí.

Pero no todo quedó ahí, pues Babo de Cártel de Santa también ha mostrado su admiración hacia la cantante de Bella Traición tanto que la ha intentado ligar en algunas publicaciones de su Instagram, en una hasta le dijo que “a lado de mi oscuridad, tu brillo es más intenso”.

En otra publicación, Babo le pregunta a Belinda que si quiere dar el roll en un camello e incluso hizo referencia a Yuya, la influencer de estilo y moda.

Durante la entrevista con la revista Glamour, Belinda reveló que ha mantenido conversaciones con Babo a través de Instagram, aunque estas han sido más profesionales que en forma de ligue.

Luego mencionó “estoy encontrando una conversación con Babo que espero que no me mate, Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”.

Posterior a ello, Belinda reproduce un pequeño clip en el que Babo de Cártel de Santa canta una canción y la cantante baila y al final la corea; y apunta “conversaciones de estudio, de música de creativo, de loquitos, pero Babo espero no te enfade de haber enseñado”.

*Con información de Excelsior.