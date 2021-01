Esperan que cifras de delitos no se disparen en 2021

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Después de la baja que se presentó en el comportamiento de los hechos delictivos en 2020 dentro de la entidad y a nivel nacional, el Observatorio Ciudadano de Aguascalientes espera que los índices no se disparen en los primeros meses del 2021, explicó el director de dicha organización, Fernando Ramírez Flores.

“Como todo, va a ir tomando sus índices. La normalidad es pareja en la parte económica, social, laboral, en la parte delincuencial, es pareja. La delincuencia no es ajena a estos cambios. Esperemos que en 2021 los índices no se disparen, o se mantengan o disminuyan”, comentó en entrevista con El Clarinete.

Consideró que hasta el momento, la recuperación de empleos, la actividad dentro de las empresas y en otros espacios han avanzado lentamente debido a las complicaciones de la pandemia, por lo que la delincuencia también ha frenado hasta cierto punto su comportamiento.

Aún así, consideró que para el 2021, serán los planes de seguridad de los estados y el seguimiento a esta problemática los factores que marcarán el control sobre los hechos delictivos.

“Esto también dependerá mucho de los planes de seguridad que cada estado de la República pueda implementar. Aquí lo importante es que hay organizaciones que presentan estos índices y con ello se puede trabajar”.

Ramírez Flores indicó que para tener una proyección más adecuada sobre la situación de Aguascalientes en los próximos meses, deben analizar los resultados del último trimestre del 2020.

Por último, el director del Observatorio Ciudadano destacó que el 2020 tuvo buenos resultados en materia de seguridad, ya que aún después del confinamiento dado en los meses de marzo y abril, la inseguridad no incrementó como las autoridades y organizaciones esperaban.