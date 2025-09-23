Esperan que aranceles mexicanos protejan industria automotriz

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Los aranceles que México impondrá a países con los que no tiene acuerdo comercial podrían ayudar a proteger la industria automotriz local, sobre todo frente al envío de vehículos de China, consideró Juan Carlos Soledad Pérez, presidente de la Coparmex local.

“Han sido meses de incertidumbre por las decisiones unilaterales que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Creo que en particular nuestro país ha sido muy cauto porque al final los aranceles afectan el consumo de los mexicanos, afectan las importaciones”, señaló.

Soledad Pérez explicó que la medida permitirá nivelar condiciones en un sector que enfrentaba competencia desleal.

“Sabemos que había sectores como el caso de la industria automotriz china que había una competencia ahí desigual entre quienes confían en nuestro país y producen en México y quienes están importando autos chinos que son uno de los rubros que están grabados”, planteó.

El dirigente empresarial subrayó que Aguascalientes ha logrado mantenerse competitivo en un escenario global complejo y confió en que los aranceles den un respiro al sector.

“Ojalá que se fortalezca la industria automotriz en todo México y Aguascalientes, como sabemos, gracias a los fundamentales que tiene a la paz social, a la seguridad, a la infraestructura, hasta ahora ha logrado salir adelante en un entorno tan complejo a nivel global en esta industria que se acentuó en los últimos años con el tema de los aranceles, pero que ya viene desde hace mucho con esta incertidumbre y que nuestro estado en lugar de reducir la producción, pues va a recibir nuevas líneas de producción en Nissan”, concluyó.