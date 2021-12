Esperan en el transporte foráneo nueva planeación para sus rutas en Aguascalientes 

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Enlace del Transporte Colectivo Foráneo en Aguascalientes está a la espera de que la Coordinación de Movilidad (CMOV) pueda reestructurar las rutas que siguen las unidades, señaló el presidente de dicho gremio, Armando Santana Valdez.

En entrevista, reconoció que a la fecha los choferes de combis siguen recorriendo algunas colonias y comunidades que aún no están autorizadas por la CMOV, por lo que es urgente un reacomodo en los tiempos de traslado y en los puntos donde se puede brindar el servicio.

“Nosotros seguimos a la espera de que la Coordinación de Movilidad retome este tema de la restructuración de rutas, sobre todo para atender algunas comunidades que todavía no cuentan con el servicio de manera oficial”

Explicó que desde hace 25 años no se ha actualizado el esquema de servicio de transporte foráneo en la entidad, y en dicho lapso muchas comunidades surgieron en lugares donde hasta la fecha no se cuenta con el servicio oficialmente.

“Nosotros sentimos que hay la necesidad de que sea una restructuración general, una revisión completa, porque desde hace 25 años de que se concesionó las combis, se asignaron rutas de origen-destino y ese trayecto de tiempo ha sufrido algunas modificaciones de las cuales tiene conocimiento la autoridad”

Por ello, dijo que la asociación está a la espera de que la coordinación pueda retomar esta restructuración para que más personas tengan acceso al servicio de transporte.

Por otro lado, señaló que las combis siguen operando al 80% de su nivel habitual, ya que aún faltan estudiantes que requieran trasladarse hasta sus escuelas de manera regular.

En este sentido, mencionó que el gremio tiene el temor de que el 20% restante no pueda recuperarse en los próximos meses por el grado de deserción escolar que pueda resultar en Aguascalientes.