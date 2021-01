Esperan comerciantes de Aguascalientes más responsabilidad de la población

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Después de varios meses de convivencia con el Covid-19, los comerciantes siguen esperando que la población realmente acate todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades del sector salud.

En un sondeo realizado en la cabecera de Jesús María, los comerciantes y empleados de varios establecimientos señalaron que por el momento se sienten optimistas sobre el comportamiento de la pandemia en Aguascalientes. Sin embargo, reconocieron que es una visión difícil de cumplir, ya que aún ven resistencia por parte de la ciudadanía para acatar las medidas sanitarias.

María Guadalupe, empleada de una pastelería de la calle Agustín de Iturbide, comentó que el negocio ha percibido bajas ventas desde la llegada de la pandemia y resaltó que para ellos son esenciales eventos como bodas, bautizos o quince años. Opinó que lo ideal sería que la población pusiera de su parte para equilibrar el tema de la economía y el de salud.

“Por una parte espero que los eventos sigan, porque sí se vende muy bien para este tipo de fiestas, pero por otra parte, en donde ahorita sí están permitiendo fiestas, la gente no respeta los horarios, se quitan el cubrebocas, pero para la pastelería estaría bien que los permitieran”.

Además, Martha Andrea, quien trabaja como vendedora de accesorios para celulares, aseguró que en varias ocasiones las personas entran a la tienda sin cubrebocas y tampoco utilizan el gel antibacterial dispuesto en la entrada.

“A veces nos vale, no respetamos lo que se nos dice. Yo creo que va a ser igual que el año pasado. También les ponemos mil letreros a la gente y no, llegan y se meten, preguntan, les decimos y se molestan. No depende de nosotros sino de las personas que entran, llegan como si nada y les decimos, se salen enojados”.

Otros comerciantes, como Hashanah, quien vende artículos para bebé, recordaron que el 2020 representó un golpe para las familias más vulnerables y para los comerciantes, aunque espera que esta situación cambie en los próximos meses.

“Esperamos que el comercio crezca, este año pues más que nada la economía de la gente que nos compra bajó muchísimo. Esto del coronavirus no se va a acabar, vamos a seguir así mucho tiempo y ahorita hemos estado subiendo poquito por los gastos de diciembre, pero esperamos que para abril o mayo se recupere poquito”.

En el mismo sentido, Claudia, empleada de mostrador de una tienda de cosméticos, espera que no se dé un nuevo cierre de negocios como ocurrió en marzo, abril y en noviembre del año pasado.

“Espero más seguridad para no tener más enfermedades, creo que no debemos de cerrar porque nos perjudica mucho cerrar, sería mejor que la gente se cuide más. Creo que este año van a cuidarse ya más, quizá por temor a que se contagien”.