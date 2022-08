Esperamos y no haya otro cierre de avenidas por falta de agua: Beltrán

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Descartado apresurar la finalización al contrato de la concesionaria de agua, pero sí se debe demandar mejores resultados a la empresa Veolia, puntualizó Jaime Beltrán Martínez, secretario del Ayuntamiento capitalino, con relación al documento que expiraría en octubre del siguiente año.

“No se puede acelerar el término de la concesión porque ya hay una fecha límite establecida en el título correspondiente. Pero sí podemos exigirle a Veolia para que el servicio siga mejorando”, expuso el funcionario en entrevista con elclarinete.com.mx.

Luego que en días pasados volvieron a manifestarse, ahora, vecinos de la colonia Periodistas debido a la falta de líquido que arrastran desde hace varios meses, Beltrán Martínez sí expuso que se viene trabajando en cuanto la apertura de nuevos pozos para dotar de servicio a los colonos.

“Hemos estado anunciando el mantenimiento y la apertura de nuevos pozos. Lo que ocurre es que se tiene que cerrar o acotar el servicio en ciertas zonas en lo que se hace el mantenimiento para que la gente tenga un mejor servicio. Entendemos la molestia de la gente y por ello procuramos avisar de estos temas”, insistió.

Cabe mencionar que a finales de marzo de este año, ocurrió una protesta de vecinos de los fraccionamientos Ojocaliente III y Haciendas de Aguascalientes por falta de agua, quienes llegaron al bloqueo de la avenida Siglo XXI. El secretario del ayuntamiento confió en que no se eviten casos similares.

– ¿No se descarta un nuevo cierre de avenidas como ya pasó en Siglo XXI por la falta de agua?

– Esperamos y no, pero insisto: esto es de mantenimiento de los pozos que nos obligan a ir direccionando o incrementar los tandeos en cuanto no se termine el mantenimiento de los pozos e ir normalizando. La intención es que la ciudadanía no se quede sin agua.

El servicio de agua en el municipio se encuentra concesionado desde octubre de 1993.