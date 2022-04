Espera Seggob solicitud formal para brindar seguridad a candidata de alianza Va Por Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat, informó que están a la espera de la solicitud formal que habría hecho la candidata de la Alianza Va Por Aguascalientes al Instituto Estatal Electoral para apoyarla con seguridad en su campaña.

“Tengo entendido que la candidata Tere Jiménez solicitó ya al Instituto Estatal Electoral seguridad y estamos esperando que llegue para turnarla a la secretaria de seguridad”, dijo el funcionario estatal.

-¿Hay algún hecho por el que la candidata haya pedido seguridad?

-Hasta el momento no tenemos ningún hecho por el que la candidata tuviera que llegar hasta la fiscalía, eso sí no y estamos seguros, pero esperaremos que nos confirmen de la petición formal ante el Instituto Electoral.

-¿Qué tipo de seguridad se les puede ofrecer a las candidatas?

-Se les puede ofrecer desde escolta, hasta el análisis de los puntos donde van a estar, que para eso ellas nos tendrían que informar, aunque sabemos que eso se lo notifican al Instituto Estatal Electoral, entonces pues eso nos ayuda mucho a revisar con inteligencia cada uno de los lugares.

Para rematar el responsable de la política interna del estado presumió de contar con protocolos a disposición de los candidatos a fin de salvaguardar su integridad.

-¿Cuándo se presentó?

-Me parece que fue ayer, pero esperaremos a que sea oficial para activar el protocolo de acuerdo a las necesidades que se requieran.