Espera San José de Gracia seguir con distintivo de Pueblo Mágico

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa María Cristina López González señaló que se buscará la manera de que el municipio siga perteneciendo a la lista de los Pueblos Mágicos del país.

La edil indicó que hasta el momento no se le ha notificado sobre la eliminación de esta distinción para su demarcación.

“Todavía no nos notifican si San José de Gracia sea afectado, que nos quiten la permanencia de Pueblos Mágicos, entonces nosotros estamos trabajando por la permanencia para quedar, estamos trabajando por su permanencia”.



López González explicó que si San José de Gracia llega a perder este reconocimiento, esto no derivará en el paro de actividades de la población que encuentra una fuente de ingresos con el turismo local.

“Sabemos que no tuvimos recurso pero tenemos que seguir trabajando, ahora que si se quitará yo no le vería problema porque seguiríamos trabajando, lógico te quitan el nombre pero ya sin presupuesto pues no afecta”

Finalmente, la presidenta municipal lamentó el golpe que la pandemia del Covid-19 ha tenido sobre el ayuntamiento, al igual que al resto del país.