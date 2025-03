Espera Rojas más celeridad en juicios con relevo en Fiscalía de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Juan Rojas García, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, extendió la mano al nuevo fiscal local Manuel Alonso, a fin de trabajar de manera conjunta.

“Yo tengo mucha fe en que el trabajo del doctor Alonso será un éxito en la Fiscalía. Hizo un buen trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública, tuvimos una plena relación armónica entre el Poder Judicial y en la Secretaría. Esperamos que eso se replique ahora en la Fiscalía”, indicó en entrevista grupal.

– ¿Habrá más celeridad en los juicios?

– Debe haber, pero también debemos de recordar que el tema de la tardanza de los juicios no obedece a una sola causa, sino a muchas. Esperamos mayor celeridad, pues justicia que no es pronta no es justicia.

Antiguo Secretario de Seguridad del Estado, Manuel Alonso fue votado por el Congreso del Estado para asumir la Fiscalía a partir de este mes y por un plazo de siete años.

El presidente del Poder Judicial en el Estado abundó que esa colaboración con la fiscalía tendrá que llevarse a cabo, de acuerdo a las facultades en las instancias correspondientes. “Es un trabajo donde cada quien, respetando lo que hace en lo particular, pero que se den los resultados. Soy optimista de que vendrán cosas buenas con la fiscalía”, insistió Rojas.