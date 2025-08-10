Espera PC que esta semana se vuelva a la normalidad en Valle del Campestre

18 C
Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  En espera de que esta semana se pueda reanudar la circulación vial en el fraccionamiento Valle del Campestre, luego de una explosión en la zona, indicó Eduardo Muñoz de León, coordinador estatal de Protección Civil, luego que continúan los peritajes en el área.

“Ya se están quitando escombros y la idea es que se abra rápido la vialidad, para que puedan seguir circulando los vehículos y volver a la normalidad. Fiscalía estará dando seguimiento  en el pago de los daños que se sufrieron”, mencionó el funcionario

– ¿Esta semana quedaría limpio?

– Esperamos que esta semana quede limpio. Obras Públicas está trabajando, quitando escombro y lo que nos retrasa son los peritajes.

El pasado martes se registró una explosión en Valle del Campestre, atribuida a una fuga de gas y que ocasionó daños en alrededor de una veintena de domicilios particulares, así como en locales comerciales. No se reportaron desgracias personales.

Por lo pronto, Muñoz de León confirmó que autoridades del ayuntamiento capitalino llevaron a cabo un censo de la zona afectada, mientras que la dependencia a su cargo estuvo colaborando en torno a sus labores.

“El censo lo levantó y lo trabajó el municipio. Nosotros hemos estado en apoyo de quienes se vieron afectados y el municipio apoyará con material que se ha solicitado”, abundó el coordinador de Protección Civil. 