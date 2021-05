Espera Orozco que algunas escuelas regresen con clases presenciales este mes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Después de la vacunación entre el personal educativo de la entidad, el gobernador Martín Orozco se dijo a la espera de que se tengan las condiciones sanitarias para que en este mismo mes, algunas escuelas puedan recibir a los alumnos.

En conferencia de prensa, el mandatario comentó que Aguascalientes ha presentado una tendencia a la baja en cuanto a la agresividad de la pandemia, por lo que sólo se espera el semáforo verde para retomar actividades escolares.

“Esperemos ya ese tan anhelado semáforo verde para cumplir con las tres ‘V’ y empezar ya ojalá este mismo mes a abrir algunas instalaciones educativas para los niños en base a lo ya programado”, dijo.

En este sentido, señaló que por el momento las autoridades de salud estarán analizando el impacto de las vacaciones escolares en el comportamiento de la pandemia, esperando que no sea relevante y que pueda dar paso al semáforo verde.

“Ojalá que pasando estas dos semanas de vacaciones vayamos a la baja y podamos lograr ese verde que necesitamos, por lo pronto estamos en amarillo pero ojalá la próxima semana si ya no repunta por las vacaciones, ojalá no”

Orozco Sandoval recordó que en días pasados se llevó a cabo la vacunación contra el Covid-19 en alrededor de 39 mil miembros del sector educativo de Aguascalientes y que se buscarán más fechas para las personas que no pudieron recibir la dosis.