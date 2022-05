Espera obispado que Feria de San Marcos, “no nos cobre factura cara en salud”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras la conclusión de la Feria Nacional de San Marcos, el obispo local Juan Espinosa Jiménez hizo votos para que la festividad no genere secuelas adversas hacia la población del estado, debido al número de asistentes que congregó a lo largo de tres semanas.

“La feria es un signo de unidad de la población de Aguascalientes, de la gente que viene de fuera a disfrutar y toda la historia que tiene esa feria. Pero sí las consecuencias, esperamos que no nos cobre factura tan cara. Ni en salud, ni tampoco en desordenes morales o las consecuencias de esos desordenes”, declaró en conferencia de medios.

Espinoza Jiménez admitió que se generó un particular interés en las actividades de esta última verbena, tras dos años consecutivos que fue cancelada debido a la pandemia sanitaria, aunque dijo que no acudió a ninguna de las actividades por compromisos de su agenda personal.

“Pasaron dos años y dicen todos teníamos deseos de la feria y sobretodo la gente externa. Según lo que veo o he escuchado es que lo que menos van a la feria son los de Aguascalientes, como que mejor se van de vacaciones. Yo la verdad ni siquiera me asomé, no porque no haya querido o haya demonizado, pero no tuve la oportunidad en tiempo”, reiteró el jerarca religioso.

– ¿No lo invitaron?

– Sí me invitaron, pero ya tenía otros compromisos y fueron muchas reuniones que tuve dentro y fuera de la diócesis.

La Feria de San Marcos se celebró desde el viernes 16 de abril y finalizó el domingo último, siendo calificada por autoridades del gobierno del estado como “la mejor de la historia”.