Espera Macías que ley falle en su favor ante denuncia contra Jasso

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En espera de una resolución de las instancias correspondientes se declaró la diputada por Morena Karola Macías Martínez, tras la denuncia en contra de su compañero de partido Juan Luis Jasso Hernández, por supuesta violencia de género.

“Espero que la ley vaya a mi favor, esperar. Ya tuve esta semana la ratificación por parte de la Fiscalía y continuamos en que siga el proceso legal como debe de ir”, externó la representante local.

¿Has tenido alguna reacción de Jasso, alguna disculpa?

Yo no he hablado con él para nada, ni lo he visto. Pero sigo en mi posición.

En sesión de la diputación permanente del pasado miércoles 13 Macías Martínez señaló de forma directa al líder de la fracción de Morena en el Poder Legislativo, por supuesta violencia de género y actitudes misóginas hacia su persona.

La legisladora morenista abundó que ese mismo día presentó las querellas correspondientes, citando que además de la Fiscalía también acudió al Tribunal Local Electoral. “Desde el día que hice mi posicionamiento, presenté las denuncias y están en proceso”, agregó.

Karola Macías descartó haber tenido acercamiento con el comité estatal de Morena debido a esta situación, pero aclaró que seguirá dentro del partido, aunque no con la bancada legislativa.