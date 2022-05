Espera gobierno de Aguascalientes regularización del abasto de gasolinas en breve

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A la brevedad espera el gobernador panista Martín Orozco Sandoval que se regularice el abasto de gasolinas para el estado, aunque de momento no hay reportes de una escasez total del producto.

El mandatario refirió que se trata de un tema federal al cual está dando seguimiento el secretario general de gobierno, realizando las gestiones para que no ocurra lo que en años pasados cuando fue un caos el desabasto de combustibles, impactado a la economía regional y en Aguascalientes.

“Estamos haciendo las gestiones para que rápido lo solucione el gobierno federal o Pemex, ya sea con importaciones o con 2 bocas ¿qué no funciona? o ¿cuántas bocas eran?”, cuestionó el ejecutivo.

Admitió desconocer los pormenores del motivo por el que no se está surtiendo combustible de manera regular desde Salamanca a la entidad, sin embargo insistió en que ha girado indicaciones para atender de manera puntual el problema para evitar un dolor de cabeza.