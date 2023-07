Espera Escobedo ser candidato por la alianza PRIANRD para alcaldía de Pabellón

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado por el PRD Cuauhtémoc Escobedo Tejada reiteró sus intenciones de contender por la alcaldía de Pabellón de Arteaga en 2024, tras argumentar que cuenta con apoyo de la población y enfatizó que lo hará por ese instituto político, pese a la alianza que el Sol Azteca mantiene con el PRI que gobierna esa comuna.

“Yo no soy de los que hace lo que quiere ser en base a sólo lo que piensa, sino mantener la apertura. Si hay una condición de aceptación de la ciudadanía para que tú ocupes un cargo público, ese es el primer paso y ese paso para mí está dado. Pues hay una voluntad mayoritaria de la población de Pabellón para que un servidor pueda participar en el proceso rumbo a la alcaldía”, aseveró en entrevista.

– ¿Te mantendrás en el PRD?

– ¡Por supuesto, sin duda alguna!

– ¿No te vas a otro partido?

– No, yo soy militante del PRD desde los 15 años, He sido el único presidente municipal que ha tenido el PRD en Aguascalientes. Reconozco que el PRD tiene una crisis permanente en el estado y que no ha tenido una oportunidad de gobierno, salvo en Pabellón donde se hizo con buenos resultados.

Escobedo Tejada fue electo presidente municipal de Pabellón de Arteaga en dos ocasiones, además que en 2021 se le votó como representante ante el Congreso por ese distrito que también incluye al municipio de Tepezalá.

“La última elección para la diputación por el III Distrito la gané y tuve un incremento en la votación como alcalde. Puedo andar en Pabellón por cualquier lugar con la frente en alto y eso me da un campo fértil para pensar en una elección por el ayuntamiento”, insistió el perredista.

Pabellón de Arteaga es uno de los cuatro ayuntamientos locales que gobierna el PRI, en la persona de Humberto Ambriz. El pasado 16 de junio, Kendor Macías, dirigente estatal del tricolor, anunció que sus cuatro alcaldes buscarían la reelección; lo que no ha sido ratificado por el PAN y PRD con quien mantiene una alianza.

El Clarinete logró conocer que las pláticas al interior de la alianza, el actual presidente municipal lleva mano para buscar la releeción, toda vez que consideran que Escobedo Tejada va en picada en las encuestas.