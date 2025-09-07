Espera Aguascalientes 150 miembros adicionales de GN: Arámbula

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se espera a corto plazo el arribo de más elementos adicionales para reforzar los límites territoriales de Aguascalientes, confirmó Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno.

“Se pidieron 150 adicionales por parte de la Guardia Nacional”, mencionó el funcionario, en breve entrevista.

En torno a la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo de manera fugaz el pasado viernes en Aguascalientes, Arámbula López reiteró que se mantiene la colaboración del gobierno local con la Federación.

“Siempre hemos trabajado de la mano con la Federación y así vamos a seguir haciéndolo”, subrayó el secretario del gobierno panista.

Durante la reciente gira presidencial, la gobernadora Teresa Jiménez expresó a Sheinbaum su solicitud para contar con apoyo en materia de obras carreteras.