España, un año después de la catástrofe de DANA

Redacción

En España se cumple un año de la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó el este del país, dejando a su paso inundaciones históricas y un saldo trágico de 237 víctimas mortales.

El 29 de octubre de 2024, las imágenes eran desoladoras: los cauces de ríos y barrancos desbordados convirtieron las calles en torrentes caudalosos que arrastraron automóviles, lodo y escombros. Un año después, el paisaje ha cambiado. Barrios e infraestructuras se han recuperado o están en proceso de rehabilitación, esforzándose por cerrar las profundas cicatrices exteriores que dejó el desastre, aunque aún queden por resarcir muchos daños pendientes.

La catástrofe concentró la mayoría de sus daños en la Comunidad Valenciana, donde se registraron 229 fallecimientos y 75 municipios de la provincia de Valencia quedaron gravemente afectados.

La provincia de Valencia, epicentro de la tragedia, fue testigo de un esfuerzo de recuperación sin precedentes. Las siguientes comparaciones de imágenes reflejan este dramático contraste, especialmente en poblaciones como Massanassa.

También un año después, el gobierno de Pedro Sánchez ha acusado al Partido Popular de proteger a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, que se mantiene en el cargo, a pesar de acusaciones por supuesta irresponsabilidad en la prevención del suceso de la DANA.