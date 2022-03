Esmeralda Pimentel revela la razón por la que salió de Televisa

Redacción

Durante varios años la actriz Esmeralda Pimentel fue la consentida de los productores de Televisa, llegando a protagonizar varias telenovelas como ‘El color de la pasión’, ‘La vecina’, ‘Enamorándome de Ramón’, entre otras; pero aunque tenía un futuro muy prometedor en el género, sorpresivamente decidió poner punto final a su relación de exclusividad con la empresa.

y aunque los motivos de su salida de Televisa, continuaban siendo un misterio hasta ahora, ya que en una reciente conversación con el actor Juan Colucho para su podcast ‘Encubierto’, la actriz se sinceró al respecto.

“De ahí (hablando de su primer telenovela) me empezaron a hablar a otra y otra y otra y otra y siento que empecé a entrar en este camino en el que ya ni siquiera decides, ya es como de ‘oye te quiero en esto, te quiero en otro’ y empiezas a entrar como en una corriente, en la que yo dejé de cuestionarme las cosas o el para qué o el porqué”, dijo.

“La gente me reconocía y empecé a cuestionarme ‘esto no se siente bien’. La gente reconoce mi trabajo, ya me puedo mantener por mí misma, tengo la capacidad económica de ayudar a mi familia, estoy haciendo lo que amo y ¿por qué no estoy feliz?, ¿por qué no me siento dichosa?”, explicó.

Esmeralda confesó que cuando dejó de hacer telenovelas pudo recuperar su vida y aunque temía no poder encontrar otras oportunidades, encontró la felicidad: “Yo estaba muy clara que no quería seguir contando esas historias, sentía que me estaba llenando de vicios. Obviamente hacer telenovelas es dejar tu vida entera ahí, ya no tenía tiempo de leer, de ir al teatro, de ver cine… todo era trabajar, trabajar, trabajar y cuando lo dejé fui muy feliz”, finalizó.

Con información de TV Notas