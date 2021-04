Esmeralda Pimentel confiesa que vivió depresión por rechazo a su cabello

Redacción

Ciudad de México.-Por cambiar su look, actriz fue rechazada de varios proyectos.

Esmeralda Pimentel es una actriz muy popular en México. A sus 31 años, la también modelo ha participado en distintos programas de televisión, cine y teatro y telenovelas, aunque los últimos meses no han sido especialmente fáciles para ella.

La oportunidad de ser actriz llegó en 2009 cuando el productor Pedro Damián le dio un pequeño papel en “Verano de amor”. Tras su debut, Esmeralda Pimentel ha participado en otras telenovelas como “Cachito de cielo” (2012), “De que te quiero, te quiero” (2013-2014), “Enamorándome de Ramón” (2017), “La bella y las bestias” (2018), “El candidato” (2020), “La templanza” (2021), entre otras.

Recientemente, Esmeralda Pimentel ha acaparado la atención de los medios de espectáculos tras revelar que ha vivido algunas experiencias amargas en su carrera que la llevaron a sufrir una fuerte depresión. ¿Qué le pasó? Aquí te lo contamos.

A través de sus redes sociales, Esmeralda Pimentel compartió con sus seguidores que durante meses no pudo trabajar en algún proyecto debido a que fue rechazada por su imagen desde que decidió cambiar radicalmente el largo de su cabellera.

La actriz de 31 años abrió su corazón para confesar los difíciles momentos que vivió hace algunos meses cuando fue rechazada en castings que ha hecho en México y otros países de Latinoamérica, situación que la llevó a sufrir una fuerte depresión.

“Hace un tiempo estaba pasando por una depresión muy fuerte porque […] vamos, todos los castings que hacía para México y para Latinoamérica, literal, todos me rechazaban por tener el pelo corto”, contó.

Sin embargo, Esmeralda Pimentel logró encontrar un proyecto en el que sí fue aceptada y del que hoy forma parte. La actriz se encuentra trabajando en Vancouver, Canadá, donde se realiza su nuevo proyecto.

“Me siento súper nerviosa, emocionada y agradecida con todas las personas que me han apoyado para estar aquí, empezando por mi familia, mis amigas, mi agencia. Y ya estoy aquí en este camper, que no se los puedo enseñar, pero es el camper más hermoso en el que he estado siempre, de todos los campers en los que me he subido”, describió.

Además, la joven intérprete pidió a sus seguidores luchar siempre por sus sueños y no dejarse vencer pese a los obstáculos que se presentan en el camino.

“Lo único que les quiero decir es nunca dejen de creer en ustedes, no permitan jamás que nadie les tumbe sus sueños y en los momentos más difíciles sigan luchando, sigan creyendo en ustedes y les juro que la vida se los va a recompensar de la mejor manera”, dijo.

Por el momento, Esmeralda no reveló detalles del rodaje en el que participará, solo adelantó que se trata de un gran logro en su carrera y con el que siempre soñó.

“Cuando llegó esta audición empezaron a pasar un montón de cosas súper mágicas y hoy estoy aquí en Vancouver formando parte de un proyecto que yo y mi familia veíamos y del cual siempre quise formar parte”, agregó.

Con información de Mag