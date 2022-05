Escuelas de Aguascalientes siguen “invictas” sin covid y hepatitis infantil

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Ruiz Esparza, indicó que no se tienen detectados brotes de covid en planteles educativos en estos momentos.

“Vemos esta parte del incremento de los casos de contagio, pero afortunadamente no tenemos casos identificados o que pudiéramos considerar que hay un brote masivo”, juró el funcionario.

Más adelante en entrevista con medios de comunicación, Ruíz Esparza, aseveró que tampoco hay casos de la llamada hepatitis infantil, pues dijo que se les ha referido que muchas de las medidas que se aplican para el covid ayudan a prevenir dicha enfermedad.

“El lavado de mano, el uso del cubrebocas, los espacios ventilados ayudan a prevenir la enfermedad, sin embargo no debemos de descuidarnos y continuar aplicando todas las medidas preventivas”, recomendó.

Para concluir apuntó que en cuanto el sector salud les emita recomendaciones específicas para el caso de enfermedades como la llamada hepatitis infantil de inmediato se bajarán a los planteles.