Escucharé a la población en tema de libros de texto: Jiménez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora del estado la panista, Teresa Jiménez Esquivel afirmó que va a escuchar lo que los niños y la ciudadanía opine para ver sí se distribuyen los libros de texto en la entidad.

Luego de la polémica que existe a nivel nacional donde incluso algunos gobernantes ya interpusieron sendos amparor para evitar que lleguen los libros a las escuelas de educación básica del país en este sentido la gobernante encabezó el evento denominado “Formando Gigantes en casas del bien común” en la el auditorio Hermanos Carreón en el complejo deportivo IV Centenario.

Ahí frente a cientos de niños y padres de familia externó “estamos observando y se vienen muchas situaciones que no les gusta a los padres de familia, a ver vamos a hacer votación, estamos de acuerdo, vamos a hacer votación, porque esos libros ha habido mucha controversia en la que los papas me han dicho, ‘oiga, no queremos que se entreguen esos libros porque vienen contenidos desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto en donde nuestros niños no están preparados para conocer esas situaciones’ y por eso el día de hoy aquí, quiero preguntarles ¿qué hacemos con esos libros, a ver, qué hacemos?”.

Cómo respuesta la mayoría de los niños gritaron “que no se entreguen, que no se entreguen”.

Acto seguido Jiménez agregó “A ver levante la mano quien quiere que no se entreguen esos libros, a ver aquí dice una señora ¿qué dice?

Una mujer respondió “qué esta muy mal, que no se entreguen”.

Finalmente la gobernante apuntó “pues yo voy a escuchar las voces de los aguascalentenses, porque lo primero que yo necesito, primero que sus hijos sean libres, segundo que sus hijos sigan soñando, tercero que sus hijos sigan adelante y aprendan matemáticas y que podamos competir con todo el mundo, eso es lo que queremos”.