Escamilla critica al portero del Cruz Azul, Sebastián Jurado

Redacción

México.- Al hacer una dura crítica contra el portero del Cruz Azul, Sebastián Jurado, y su participación en el reciente partido frente al América, donde su equipo perdió 3-2, Franco Escamilla volvió a estar en medio de la polémica.

Ello a través de su pódcast La mesa reñoña, en que el reconocido comediante responsabilizó a Jurado por la derrota de La Máquina y hasta sugirió que mejor lo “amarraran” a la portería o lo “reemplazaran” con una mochila.

Al respecto expresó: “Ya lo he dicho demasiado. Yo propuse que pusieran una mochila, o que lo amarran así, como a Patricio en la portería. ¿Sabes qué es lo que me zurr4? Me dicen: ‘¿Viste el paradón de Jurado?’ Sí, sí vi cuando un w3y remató y le pegó en la cara”.

Asimismo aseguró que tenía el número telefónico del guardameta, y señaló que no lo contactaría para reclamarle “sus evidentes fallas”, pues tiene la esperanza de que mejore su rendimiento en los próximos partidos.

E indicó: “Jurado, te voy a dejar en paz, pero ojalá que recuperes el nivel, has fallado en todas. Tengo tu teléfono, pero no te voy a decir nada. Cada uno sabe cómo hace su trabajo. Lo acabo de decir. ¿Eres malo? Sí. ¿Has funcionado? No. Espero que si te ponen otra vez, que sería mucha pend3j* del entrenador, ¡nos veamos el próximo domingo en la Arena Coliseo!”.

Para muchos aficionados del Cruz Azul, el desempeño de Sebastián Jurado dejó mucho que desear en el llamado “Clásico Joven”, por lo que incluso han llegado a pedir que busquen a un portero que realmente “dé el ancho” en la cancha.

Sebastián Jurado habla de su desempeño en el partido

Tras el polémico partido, Sebastián Jurado reconoció que su desempeño no había sido el mejor y, probablemente, contribuyó a la derrota de su equipo. Sin embargo, se dijo listo para enfrentar todas las críticas del público “importante”.

“Críticas siempre las habrá. Mucha gente podrá hablar. Siendo muy sincero, tengo que tomarlo de quien viene. Seguramente el que pueda tener una opinión va a tener mi número de teléfono, me va a hablar y me dirá lo que pude haber hecho mejor. Seguro los que no tienen mi número es porque no es una opinión muy importante”, expresó.

Hasta el momento, Jurado no se ha pronunciado sobre las contundentes críticas de Franco Escamilla.

*Con información TVNotas.