Escala pelea legal por autoría de “Kalimán”

Ciudad de México.- La disputa por los derechos de autor del icónico personaje mexicano Kalimán, El Hombre Increíble ha escalado.

Rosa María Silvia Flores Flores, viuda del ilustrador y guionista Héctor Manuel González Dueñas, más conocido como Víctor Fox, envió una carta-réplica a Proceso, luego de la publicación de un reportaje en torno a la autoría del superhéroe de historieta, adelantando que

su equipo legal trabaja en presentar una demanda.

“Tenemos toda la biblioteca de cuarenta años que escribió de Kalimán, ni modo que la inventara yo. Víctor Fox es el único y verdadero creador”, declaró Flores.

Víctor Fox también es mencionado como autor de la historieta Águila Solitaria y guionista de programas como La criada mal criada y Los Polivoces.

Recientemente, una publicación de Proceso retomó declaraciones de Edgar David Aguilera, vocero de la compañía Superhéroe S.A. de C.V., que adjudica la creación del Hombre Increíble a Modesto Ramón Vázquez González y Rafael Cutberto Navarro.

La viuda de Fox, quien dejó de percibir regalías al fallecer su esposo, también lamenta los cambios en las nuevas ediciones, específicamente una versión de “El origen de Kalimán”, donde se introducen armas de fuego, una acción que, según los seguidores de la radionovela, daña la imagen del superhéroe que “no mataba”.

La polémica sobre la creación de un personaje de historieta tiene un precedente en torno a Memín Pinguin, que generó una disputa entre la escritora Yolanda Vargas y el dibujante Sixto Valencia.

Con información de Proceso.