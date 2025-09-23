Escala narcomenudeo en Aguascalientes; hay más de mil 800 denuncias 

20 C
Aguascalientes
23 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Tema del narcomenudeo en nuestra entidad va en ascenso, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En su informe más reciente al corte del mes de agosto revela de mil 820 denuncias presentadas ante los ministerios públicos por temas directos de narcomenudeo.

El mes de agosto cerró con 255 denuncias por narcomenudeo, la segunda cifra más alta del año después de las 274 que hubo en enero.

Según el comportamiento al día en Aguascalientes se están prestando poco más de 7 denuncias diarias por asuntos de narcomenudeo exclusivamente.

Al mismo periodo del año 2024 de tenían mil 417 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía del estado por estos temas.