“Es una mamada” restaurante de Salt bae, dice Martinolli 

Redacción

Si hay algo que Christian Martinoli, comentarista de TV Azteca, ha hecho a lo largo de su carrera es conocer muchos lugares y haber probado demasiadas comidas en todo el mundo. Tantos Mundiales y giras con la selección lo han hecho conocer un inmenso mundo gastronómico y es una voz autorizada para hablar al respecto.

El reciente destino fue Qatar, donde cientos de aficionados y periodistas visitaron el famoso restaurante de carnes del chef Salt Bae, quien es conocido por la peculiar forma en que arroja sal a sus cortes de carne bañados en oro.

Y justamente en su visita a dicho lugar, fue que Martinoli salió decepcionado, pues de acuerdo con él, “no vale la pena” las extravagantes cuentas que se pagan por la comida que ahí se degusta: “es una mamada”, reconoció.

“Yo no quería ir, el tipo hasta le echa más sal de lo que pensé, en vivo se ve más cabrón la cantidad de sal que le avienta a la carne. Es mamador el tipo, el restaurante es mamador, sinceramente no me parece la gran cosa. La carne es buena, pero lo demás del restaurante no me parece de gran nivel. Ni las mesas del lugar, ni la que nos tocó, ni como está acondicionado el lugar es de un sitio mamón, es verdaderamente caro, sinceramente no vale la pena”, dijo en su canal de Youtube.

Para martinoli, su paso por el famoso restaurante fue como “cualquier otro en el mundo”, incluso aseguró que no hay nada especial, ni la mesa, y que la aparición del chef es solo unos segundos que no aportan en realidad anda al platillo.

“Ni cuenta te das cuando viene. Nos tuvieron esperando como 40 minutos la carne, el güey no llegaba y de pronto aparece de la nada con un séquito, hace su mamada de la sal y se va. Al final no sé quién pidió la foto y solo me puse. Para mí no vale la pena, todo lo que rodea al restaurante no lo vale, es una mamada desproporcionada lo que pagas para la experiencia que recibes. Para mí no es más que un restaurante de carnes como hay mil, cero estrellas le doy”, confesó Martinoli.

