“Es una herencia maldita”, dice David Monreal por camioneta con cuerpos

Redacción

Zacatecas, Zac.- El gobernador de Zacatecas, el morenista David Monreal Ávila, señaló que los niveles de violencia e inseguridad en el estado son una “herencia maldita”, ante el abandono de una camioneta con por lo menos 6 cuerpos frente a Palacio de Gobierno.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el mandatario comentó que su administración se acogerá a la estrategia de paz y seguridad impulsada por el gobierno federal.

“Lo he dicho, lo que nosotros estamos ahora y lo que recibimos fue una herencia maldita, el tema de la inseguridad es el tema de temas y sigo sosteniendo, la inseguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos, por eso hoy tenemos que no desistir, al contrario, hay que seguir luchando, hay que pedirle a nuestra gente que estemos atentos, que todos nos cuidemos y tal como lo anuncié desde hace tiempo, la decisión del gobierno de Zacatecas de acogernos a la estrategia nacional de paz y seguridad, no nos vamos a mover”

Monreal Ávila presumió desde el centro histórico de la ciudad que en diciembre pasado los índices de inseguridad habían disminuído, lo que para él era un reflejo de los buenos resultados que estaba dando el Plan Zacatecas II, anunciado el 25 de noviembre por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a la entidad.