Es tiempo de cambiar el rumbo y recuperar todo lo perdido: Anayeli Muñoz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este jueves, Anayeli Muñoz realizó su registro oficial como candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura por Aguascalientes ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Luego de cumplir en tiempo y forma con el registro, Anayeli Muñoz, junto a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano se reunieron para establecer un diálogo por el futuro de Aguascalientes, en el Patio Jesús F. Contreras, en el Centro Histórico de la capital.

Anayeli Muñoz destacó que Aguascalientes es tierra de progreso y libertad, sin embargo, en el estado incrementó la inseguridad, la violencia contra las mujeres, los daños al medio ambiente, “Aguascalientes está en un punto de no retorno, en el que deben tomarse en serio estas señales, ninguno de ellos protestó cuando desviaron más de 600 millones en la compra de luminarias, cuando en la anterior legislatura unos y otros se pusieron de acuerdo para desviar más de 150 millones de pesos a través de empresas fantasmas, nadie protestó. Son la vieja política, hoy la política mala amenaza con perpetuarse”.

Destacó que las mujeres han demostrado que pueden hacer política de la buena sin sacrificar principios ni convicciones, “pero que nadie se equivoque: la corrupción no tiene género. Los abusos y los excesos no tienen género, no les vamos a dejar esconderse tras sus amenazas de denuncias por violencia política de género, que no se atrevan a esconder sus moches tras el sufrimiento de millones de mujeres que día a día son violentadas en México y en el mundo, por eso, ahora que andan pidiendo pactos de civilidad lo vamos a dejar bien claro: ¡civilidad toda, complicidad ninguna!”.

El Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, expresó su apoyo a Anayeli Muñoz: “Este día en el que se registra la candidatura de una mujer comprometida, de una mujer que representa a las nuevas generaciones que desean que el país avance, que el país evolucione”.

Acompañaron en el evento a la candidata, el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, así como el secretario de Acuerdos, Juan Zavala, además, el coordinador estatal Gustavo Granados, la regidora Marylupe Arellano, la diputada Yolytzin Rodríguez, la titular de Mujeres en Movimiento, Daniela López, la representante de MC ante el IEE, Luz María Padilla, entre militantes y simpatizantes de MC en el ámbito nacional y estatal.