¿Es seguro calentar tortillas directo al fuego? 

Redacción

Ciudad de México.-En muchos hogares mexicanos, es costumbre colocar la tortilla directo a la flama de la estufa para que ‘agarre sabor’ o se caliente más rápido; sin embargo, el divulgador científico y tiktoker Rafa Carbajal advierte que esta práctica, aunque común, no es tan recomendable.

¿Por qué no deberías calentar así tus tortillas?

Carbajal explicó en redes sociales que cuando se coloca la tortilla sobre la llama, la combustión del gas no siempre ocurre de manera adecuada, lo que provoca la formación de sustancias químicas nocivas llamadas hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs).

Algunos de estos compuestos han sido clasificados como cancerígenos por organismos internacionales como la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC).

Y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha hecho énfasis en que la exposición constante a contaminantes generados por la combustión, incluso en pequeñas cantidades, es un factor que debe vigilarse para reducir riesgos de enfermedades crónicas.

¿Cuáles son los riesgos detrás de calentar tu tortilla sobre la flama?

La combustión incompleta de gas (natural o LP) puede liberar una mezcla de contaminantes que se impregnan en los alimentos. Los HAPs se generan cuando la materia orgánica entra en contacto directo con una llama, fenómeno que también ocurre en la carne asada al carbón o en alimentos ahumados.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala que la exposición frecuente a estos compuestos está asociada a un mayor riesgo de padecer cáncer, especialmente en el aparato digestivo.

Aunque calentar una tortilla de vez en cuando directo al fuego no representa un riesgo inmediato, hacerlo de manera cotidiana sí podría contribuir a una exposición acumulada a HAPs que no conviene ignorar.

¿Entonces cómo caliento mis tortillas de forma segura?

La recomendación de Rafa Carbajal es clara: usar un comal, sartén o plancha para calentar las tortillas. Estos utensilios distribuyen mejor el calor, evitan el contacto directo con la llama y, además, permiten conservar la textura y el sabor característico de la tortilla recién calentada.

Otra alternativa práctica es el microondas, aunque muchas personas en redes sociales digan que es ‘pecado’ calentarlas así, solo que en estos casos, lo recomendable es envolverlas en una servilleta de papel o en un trapo limpio para evitar que se resequen.

Este método no genera sustancias dañinas, a diferencia de calentarlas directamente en la flama, donde se producen hidrocarburos nocivos. El microondas conserva la suavidad de la tortilla, aunque puede perder un poco de textura en comparación con el comal.

Con información de Excélsior