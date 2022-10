Es oficial; Kenny Picket será el QB titular de Pittsburgh el resto del año

Redacción

EU.-Los Pittsburgh Steelers han tenido un inicio de campaña desastroso al perder tres de los primeros cuatro juegos y todo apunta a que la franquicia cambiará de quarterback luego de intento fallido de Mitchell Trubisky.

Acorde al reporte de Ian Rapoport, de NFL Network, los Steelers le darán la titularidad a Kenny Pickett a partir de la Semana 5 de la temporada 2022 de la NFL. De esta manera, el egresado de la Universidad de Pittsburgh tendrá su primer partido como QB1 en la NFL cuando la franquicia de Pittsburgh visite a los Buffalo Bills.

The #Steelers are expected to move forward with rookie QB Kenny Pickett, sources say, as the first-rounder is set to replace Mitch Trubisky in the lineup. Pickett saw his first action on Sunday and is slated to be the QB moving forward. pic.twitter.com/Lc2ZiMerlg— Ian Rapoport (@RapSheet) October 3, 2022