Es muy rápido para hablar de Nora gobernadora: Ruvalcaba 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La superdelegada de la Secretaria de Bienestar federal consideró como “muy rápido” hablar de Nora para gobernadora, según respondió a pregunta de los medios de comunicación en el marco de la supervisión de la jornada de vacunación para trabajadores.

Sin ampliar más al respecto Nora Ruvalcaba Gámez indicó que se encuentra enfocada de lleno en su labor como coordinadora de los programas federales, en particular en el tema de la vacunación contra el covid que es un asunto prioritario.

por otra parte, cuestionada al respecto de si habría encontrado irregularidades en la dependencia que heredó de Aldo Ruiz, Ruvalcaba Gámez expresó que eso detectó fortalezas y debilidades subrayado sobre situaciones que no deberían de ocurrir.

-¿Qué no debería de ocurrir?

-Bueno, por ejemplo hay algunas situaciones en las que no nos alcanza el personal, entonces estás jornadas de vacunación requieren de desatender algunas otras áreas para atender estas, concluyó.